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Исследователи из США создали вакцину от алкоголизма

Исследователи из США создали вакцину от алкоголизма

Исследователи из Соединенных Штатов создали вакцину от алкоголизма. Об этом сообщает Pravda.ru. По данным источника, ученые провели исследование на обезьянах, подсадив их на алкоголь, а затем излечив от тяги за счет применения разработанной вакцины.

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