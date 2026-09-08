Представлен полутвердотельный внешний аккумулятор Hyper за 60 долларов

Устройство имеет емкость 5000 мА·ч Компания Hyper, производитель аксессуаров и периферийных устройств, представила портативный аккумулятор HyperJuice 5K Qi2 с полутвердотельным элементами.
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