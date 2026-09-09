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Курские новости

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Курские родители получили в среднем по 28 тысяч рублей

Курские родители получили в среднем по 28 тысяч рублей

Выплата в 28 тысяч рублей положена работающим родителям с двумя и более детьми до 18 лет, а если ребёнок учится очно — до 23 лет.

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