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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Жилина: «Я очень рано начала прыгать ультра‑си. Возможно, из‑за множества прыжков на тренировках организм просто не выдержал»

Азербайджанская фигуристка Вероника Жилина рассказала, как провела трехлетнюю паузу в карьере. – Как прошли три года без соревнований? Чем занималась, чему больше времени уделяла? – Лечению и здоровью.

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