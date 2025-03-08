Подполью стало известно о прибытии большого числа наемников из Франции на Украину. Их обнаружили неподалеку от Красноармейска (украинское название — Покровск), они доставлены под видом волонтеров, отметил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.
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