В России предложили закрепить норму о выплате 13-й зарплаты

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом.