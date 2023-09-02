Виралайф

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alorgtech alorgtech
    Минус, дизлайк и в ЧС автора недоновостникаНазвано переданно...
  • Гарий Щерба
    МЕЧТАТЕЛЬ ....!!!Зеленский рассказ...
  • Надежда Белугина
    Так рвёшься в страну для участия в СВО? Возраст подходящий, конечно. А так просто - никак. Только смыть кровью.Рэпер Моргенштерн...

Лунев едет к бывшим, Миранчук целится на победу: жеребьевка группового этапа Лиги Европы. LIVE

Лунев едет к бывшим, Миранчук целится на победу: жеребьевка группового этапа Лиги Европы. LIVE

1 сентября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, проходит в Монако. Своих соперников узнали «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, а также «Карабах», где с лета выступает вратарь Андрей Лунев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх