Красноярцам представили главные новости конца ноября

Ноябрь-2023 вот-вот закончится, а вместе с ним — и осень в Красноярске. Пока до Нового года остается всего лишь месяц с небольшим, давайте оглянемся назад и вспомним, какие новости и статьи на сайте NGS24.
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