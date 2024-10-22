22 октября – день открытия первого в России топографического училища

В начале 1822 года государем императором Александром I было утверждено «Положение о Корпусе топографов»: «…с тою целью, чтобы успешно могли производиться съемки государственные во время мирное и обозрение мест в тылу армий в военное».
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