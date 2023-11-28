Город Льва: идеально сохранившийся 600-летний подводный город в Китае

Город был затоплен намеренно, но его древняя архитектура прекрасно сохранилась до наших дней. Под спокойной гладью озера Цяньдао (озеро Тысячи островов) в китайской провинции Чжэцзян скрывается застывший во времени подводный мир – древний город Шичэн, 600-летний реликт императорского прошлого Китая.
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