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Вести Севастополь

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Интервью с представителем «Севтеплоэнерго» Максимом Протасовым

Почему городская система теплоснабжения запускается в течение нескольких дней?— После какого числа горожанам можно начинать беспокоиться, что у них дома холодно? — Что влияет на потери в сетях? Смотрите интервью с представителем «Севтеплоэнерго» Максимом Протасовым.

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