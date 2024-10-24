Почему городская система теплоснабжения запускается в течение нескольких дней?— После какого числа горожанам можно начинать беспокоиться, что у них дома холодно? — Что влияет на потери в сетях? Смотрите интервью с представителем «Севтеплоэнерго» Максимом Протасовым.