Останки трех бойцов Красной Армии нашли воронежские поисковики

Значимость таких находок очень велика для семей пропавших без вести героев войны.С апреля по май поисковиками организации "ПАТРИОТ" недалеко от сел у Рамонского района Воронежской области, были обнаружены останки трех воинов Красной армии.
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