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Воронежские новости

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Останки трех бойцов Красной Армии нашли воронежские поисковики

Останки трех бойцов Красной Армии нашли воронежские поисковики

Значимость таких находок очень велика для семей пропавших без вести героев войны.С апреля по май поисковиками организации "ПАТРИОТ" недалеко от сел у Рамонского района Воронежской области, были обнаружены останки трех воинов Красной армии.

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