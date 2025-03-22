Уфа в режиме ЧС: взрывные работы на Белой и угроза масштабного паводка

«Страшно красиво»: как ледоход на Белой грозит затоплением жилым районам «Просим жителей сохранять спокойствие», — обратился глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, объявив о взрывных работах на реке Белой.
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