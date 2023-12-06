Госдума приняла в первом чтении проект закона о социальных вкладах для граждан

5 декабря Госдума России приняла в первом чтении законопроект. Согласно документу, малообеспеченные граждане, получающие социальную поддержку от государства, смогут открывать в банках социальные вклады или социальные счета на сумму до 50 тысяч рублей.
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