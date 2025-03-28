Арестован стритрейсер, устроивший ДТП с двумя погибшими в Новосибирске

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Суд заключил под стражу 19-летнего стритрейсера-бизнесмена Никиту Заставнюка, устроившего ДТП с двумя погибшими на перекрестке в Новосибирске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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