Ищенко про Украину: США устроит временное перемирие, Европе нужна "быстрая победа"

США и Европа по-разному видят завершение конфликта на Украине — Вашингтон устраивает временное перемирие, чтобы заняться Китаем, а для Европы это неприемлемо, потому что ей нужна полная победа, чтобы восполнить ресурсы.
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