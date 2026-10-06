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Царьград

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Бобруйск примет 14-й Форум городов-побратимов Беларуси и России

Бобруйск примет 14-й Форум городов-побратимов Беларуси и России

Бобруйск 9 октября примет участников 14-го Форума городов-побратимов Беларуси и России, в повестке которого — укрепление побратимских отношений, экономическое взаимодействие и совместные социальные инициативы.

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