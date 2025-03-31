Яндекс Путешествия: планы россиян на зарубежные поездки в начале 2025 года

В начале февраля 2024 года на длительный период времени установился выгодный обменный курс валют. Яндекс Путешествия решили узнать, как это повлияло на ближайшие поездки россиян за границу в начале года, а также планы на майские праздники и летний отдых.
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