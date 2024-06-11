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Четверть возмещения по договорам страхования строений в России в I квартале выплатил «Росгосстрах»

Четверть возмещения по договорам страхования строений в России в I квартале выплатил «Росгосстрах»

В первом квартале этого года «Росгосстрах» остается безоговорочным лидером по страховым выплатам за ущерб, причиненный домам, коттеджам, дачам и другим строениям, принадлежащим гражданам нашей страны, вновь заняв первую строчку в рейтинге страховщиков по этому показателю.

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