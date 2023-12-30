Севморпуть может заменить нефти Суэц. Но только в будущем

МИД РФ предложил перенаправить корабли из Красного моря на север, но маршрут не готов принять танкеры Анна Седова Фото: Виталий Иванов/ ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков США с союзниками начали многонациональную военную операцию «Страж процветания» в Красном море для «обеспечения безопасности судоходства» на фоне нападений на торговые суда йеменских хуситов.