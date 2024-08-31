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Царьград

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В Прикамье крематорий получил статус инвестпроекта

В Прикамье крематорий получил статус инвестпроекта

Проект будет реализован в два этапа.Компания «Пермский региональный оператор ТКО», занимающаяся вывозом мусора в регионе, собирается инвестировать 358 миллионов рублей в строительство крематория на Северном кладбище.

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