Максим Глушенков может покинуть "Локомотив" из-за ограничения зарплаты. Владимир Кузьмичев, бывший директор академии московской команды, заявил, что если у игрока есть привлекательное предложение от другого клуба, он может изменить свою позицию относительно повышения зарплаты.