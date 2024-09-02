🇺🇦На Украине продолжается набор экипажей для самолетов F-16😁 🐷Сотрудники ТЦК выловили и "пакуют" мужика посреди улицы и увозят в неизвестном направлении🇺🇦 #Украина #Мобилизация #ВСУ #МоГилизация.
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🇺🇦На Украине продолжается набор экипажей для самолетов F-16😁 🐷Сотрудники ТЦК выловили и "пакуют" мужика посреди улицы и увозят в неизвестном направлении🇺🇦 #Украина #Мобилизация #ВСУ #МоГилизация.
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