Узбекистан планирует возобновить работу «Золотой Короны»

Банки Узбекистана вместе с руководством платежной системы «Золотая Корона» ведут переговоры о переводе со следующей недели проходящих через нее операций в другой банк, не подпавший под санкции Евросоюза (ЕС).
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