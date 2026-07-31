Медвежий угол
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Медвежий угол

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Выдавали китайские дроны за свои, осваивая миллиарды. Чиновница Минпромторга и топ-менеджеры «Эфко» арестованы

Выдавали китайские дроны за свои, осваивая миллиарды. Чиновница Минпромторга и топ-менеджеры «Эфко» арестованы

В Москве Мещанский районный суд отправил под стражу заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю.

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Комментарии
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rafinad
СТРАШНАЯ БЕЗНАДЁГА🤬
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1 м.
туся петрова
Во время  СВО  нужно  задаться  вопросом --почему  китайские  дроны  дешевле  своих ???А если  дроны  дешевле  то  и  покупать  нужно  ПОКА  ИХ ,все  для  ПОБЕДЫ !!! Скажу  словами  Саахова  из  кинофильма -- не  путай  народное  достояние  со  своими  баранами ,коммерция = воровство в  цепи  поставок  по  всем  фронтам , а  парни  гибнут 😪😪😪
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1 м.
Александр Штам
Надо-же, спохватились ! А  что делают у нас УК ? Эта структура ТОЛЬКО отмывает бабки, за жилфондом не следят и НИЧЕГО  сами не делают !  Подобная ситуация в медицине , не знаю-как  сейчас в образовании, но раньше там то же был бардак !
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1 м.