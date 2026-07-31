В Москве Мещанский районный суд отправил под стражу заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю.
Выдавали китайские дроны за свои, осваивая миллиарды. Чиновница Минпромторга и топ-менеджеры «Эфко» арестованы
Комментарии
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rafinad
СТРАШНАЯ БЕЗНАДЁГА🤬
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1 м.
туся петрова
Во время СВО нужно задаться вопросом --почему китайские дроны дешевле своих ???А если дроны дешевле то и покупать нужно ПОКА ИХ ,все для ПОБЕДЫ !!! Скажу словами Саахова из кинофильма -- не путай народное достояние со своими баранами ,коммерция = воровство в цепи поставок по всем фронтам , а парни гибнут 😪😪😪
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1 м.
Александр Штам
Надо-же, спохватились ! А что делают у нас УК ? Эта структура ТОЛЬКО отмывает бабки, за жилфондом не следят и НИЧЕГО сами не делают ! Подобная ситуация в медицине , не знаю-как сейчас в образовании, но раньше там то же был бардак !
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1 м.
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