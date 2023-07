Авторы Sea of Thieves отпразднуют предстоящий кроссовер с Legend of Monkey Island разнообразной косметикойВ ближайшее время Sea of Thieves получит один из самых подходящих кроссоверов в истории игр – Legend of Monkey Island, и компания Rare сообщила, что вы сможете одеться по этому случаю как следует.