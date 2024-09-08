Военкор Коц: Трое морпехов вывели из-под огня семь пленных бойцов ВСУ под Курском

Александр Коц рассказал историю пленения и спасения русскими морпехами солдат армии противника.Трое морпехов 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен семерых солдат ВСУ и, проведя с ними несколько дней в подвале, вывели из-под обстрела.