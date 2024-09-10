Axios: Блинкен в Киеве озвучит разрешение США на удары ATACMS по территории России

Госсекретарь встретится с Зеленским и украинскими чиновниками Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время поездки на Украину передаст разрешение Вашингтона использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России, сообщила журналист издания Axios Джули Грейс Бруфке.
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