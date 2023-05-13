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Как царь Пётр основал земной рай

Как царь Пётр основал земной рай

Сразу же после овладения всем течением Невы и выходом к берегам Финского залива (Русская армия берёт Ниеншанц и прорывается к морю«Парадиз») царь Пётр решил прочно укрепиться в этих местах.

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