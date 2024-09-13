Яна Ясновская, опекун Пети:– Хочу познакомить вас с Петей. Это молодой, игривый, ласковый и очень доброжелательный кот.
Добрый Петя
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Яна Ясновская, опекун Пети:– Хочу познакомить вас с Петей. Это молодой, игривый, ласковый и очень доброжелательный кот.
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