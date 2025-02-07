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Азербайджанская диаспора приносит свои флаги русским пенсионерам даже в кровать, что задумали?

Азербайджанская диаспора приносит свои флаги русским пенсионерам даже в кровать, что задумали?

Avia.pro - СМИ Эти фотографии уже облетели интернет. Посмотрите на это: представители азербайджанской диаспоры на наших новых территориях приходят к ветеранам с продовольственной помощью, а вместе с этим раздают азербайджанские флаги.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
А что положено за рекламу с участием несовершеннолетних или ограниченно вменяемых людей? https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/e6ec70594b2bbac7a47fe870454e14bf17783583/
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5 час.
Андрей
А по мне так это очередной фейк, грамотно &quot;отфотошопенный&quot; нашими небратьями, либо нашими &quot;партнерами&quot;, что в принципе одно и тоже... Но наш пипл на такие вещи, к сожалению, легко разводится и даже без всяких сомнений!
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5 час.
Николай ИВАНОВ
Для начала закрыть Садовод и Фуд Сити, а так как Азербайджан встал на сторону врагов, то и отношение к азербайджанской диаспоре должно быть как к пятой колонне в стране - полная зачистка всего криминала и нелегалов вплоть до смертной казни и депортации......
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4 час.
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