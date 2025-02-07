Азербайджанская диаспора приносит свои флаги русским пенсионерам даже в кровать, что задумали?

Вадим Кузнецов А что положено за рекламу с участием несовершеннолетних или ограниченно вменяемых людей? https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/e6ec70594b2bbac7a47fe870454e14bf17783583/

Андрей А по мне так это очередной фейк, грамотно "отфотошопенный" нашими небратьями, либо нашими "партнерами", что в принципе одно и тоже... Но наш пипл на такие вещи, к сожалению, легко разводится и даже без всяких сомнений!