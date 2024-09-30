Дезинфекция бассейна хлором необходима, если вы хотите, чтобы бассейн был чистым все лето. Хотя хлор имеет такие недостатки, как неприятный запах и сухость кожи, дезинфекция бассейнов хлором или хлорированной водой является наиболее надежным, простым и дешевым методом для использования людьми.
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