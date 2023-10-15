Истинный цвет скульптур Парфенона раскрыт с помощью новейшей технологии

Междисциплинарная группа исследователей использовала методы цифровой визуализации и научные приборы, чтобы ответить на извечный вопрос: как выглядели знаменитые скульптуры Парфенона в момент их первоначального создания? Результаты показали, что они были изящно раскрашены различными цветами и украшены многочисленными узорами и рисунками.