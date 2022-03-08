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Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?

Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что Зеленский часто выступает перед камерой в футболке, на которой изображён "Железный крест" - немецкая военная награда, которая, в том числе, вручалась военным-нацистам во время Второй мировой войны.

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