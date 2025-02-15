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Орбан: Запад мстит Путину за то, что он не дал интегрировать и грабить Россию

Орбан: Запад мстит Путину за то, что он не дал интегрировать и грабить Россию

Капиталисты Запада мстят российскому лидеру Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х годов, он не позволил им встроить Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал национальным интересам.

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