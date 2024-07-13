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Царьград

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Маск решил "оставить след на политическом ландшафте США": Предприниматель пожертвовал деньги в фонд Трампа

Маск решил "оставить след на политическом ландшафте США": Предприниматель пожертвовал деньги в фонд Трампа

Предприниматель Илон Маск пожертвовал неизвестную сумму денег на поддержку фонда Дональда Трампа. СМИ утверждают, что таким образом он решил "оставить след на политическом ландшафте США".

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