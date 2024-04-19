Около половины участников заседания СБ ООН покинули зал с началом речи постпреда Израиля

Значительная часть присутствовавших на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН в четверг, 18 апреля, дипломатов покинула помещение во время речи постоянного представителя Израиля при организации Гилада Эрдана.
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