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Спрогнозирован следующий шаг России против ограничения цен на нефть

Спрогнозирован следующий шаг России против ограничения цен на нефть

К этому времени очевидно, что в 2023 году нет оснований ожидать значительного падения добычи российской нефти или нефтепродуктов по нескольким причинам.

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