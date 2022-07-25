"Ъ": в России становится все больше клавиатур без русской раскладки

Параллельный импорт привел к увеличению на российском рынке числа клавиатур и ноутбуков без русской раскладки, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главв направления "Ноутбуки и ПК" оптового ИТ-дистрибутора "Марвел-Дистрибуции" Андрей Латышев.