Газета.ру

7 532 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Сийярто понимает, но прямо сказать не может, что акушерки должны заниматься тем что они умеют!Глава МИД Венгрии...
  • Eugene69072
    Какая тупая самоуверенность! Они собираются дожить до осени. Им бы самим выжить хотя бы до конца июля, а не до "серед...На Украине хотят ...
  • Валерий Ворожищев
    А не перепутал ли Нед Прайс, кто становится изгоем на самом деле?Представитель Гос...

"Ъ": в России становится все больше клавиатур без русской раскладки

"Ъ": в России становится все больше клавиатур без русской раскладки

Параллельный импорт привел к увеличению на российском рынке числа клавиатур и ноутбуков без русской раскладки, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главв направления "Ноутбуки и ПК" оптового ИТ-дистрибутора "Марвел-Дистрибуции" Андрей Латышев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх