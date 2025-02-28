Сухорукова: людям с проблемами с выделительной системой не рекомендуется есть жирное мясо

При этом курица и индейка могут быть в рационе Рекомендуется сократить в рационе количество жирных сортов мяса, в частности свинины, людям, которые страдают метаболическими заболеваниями и проблемами с выделительной системой, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии