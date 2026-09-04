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ЦАХАЛ начал наносить удары на юге Ливана после атаки дрона «Хезболлы»

ЦАХАЛ начал наносить удары на юге Ливана после атаки дрона «Хезболлы»

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по югу Ливана после атаки беспилотника на израильских военных.

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