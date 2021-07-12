Isuzu 117 стал одним из пионеров партнерских отношений японских автопроизводителей и итальянских дизайнеров, благодаря чему прекрасно выглядит и сегодня, поскольку красивые машины не стареют! При беглом взгляде на 117 его можно принять за более ранний Fiat Dino, тот что выпускался итальянцами в партнерстве с Ferrari… И в этом нет ничего страшного, поскольку оба автомобиля «рисовал» […] Сообщение Isuzu 117 — классическое японское купе в итальянском стиле появились сначала на Всяко.