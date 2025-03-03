Пленный ВСУ рассказал об отправке на фронт глухих и пожилых людей

Руководство украинских войск отправляет на передний край обороны глухих и пожилых людей. Об этом рассказал пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кузнецов на видео от Минобороны РФ, передает ТАСС.
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