Овчинский сообщил, что по программе реновации демонтировали 80 домов в СВАО

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в СВАО столицы в рамках реализации программы реновации завершен снос 80 зданий, полностью освобожденных от жильцов .