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Алексей Дементьев: «Шестеркин вселяет уверенность в игроков «Рейнджерс». У «Каролины» сдают нервы – они играют грязно против Игоря»

В матче второго раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» обыграли «Каролину» в овертайме со счетом 3:2 (3-0 в серии).

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