Зотов о «Крыльях»: «Потолок — первое место. Иначе для чего тогда вообще выходить и играть?»

— Наверное, маленький отрезок, чтобы делать выводы, но «Крылья» занимают четвертое место. Начало сезона можно назвать успешным? С чем вы это связываете? — Это отличный отрезок, нужно продолжать.
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