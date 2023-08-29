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Зотов о «Крыльях»: «Потолок — первое место. Иначе для чего тогда вообще выходить и играть?»

Зотов о «Крыльях»: «Потолок — первое место. Иначе для чего тогда вообще выходить и играть?»

— Наверное, маленький отрезок, чтобы делать выводы, но «Крылья» занимают четвертое место. Начало сезона можно назвать успешным? С чем вы это связываете? — Это отличный отрезок, нужно продолжать.

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