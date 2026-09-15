Франция и США: дипломатический скандал и его последствия

В июле французы поставили под сомнение «приверженность США правам человека», комментируя итоги голосования в ООН по продлению полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека.
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