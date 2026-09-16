Канал "Свита короля": певица Наташа Королева страдает от тошноты из-за уколов

У певицы Наташи Королевой возникли побочные эффекты от инъекций для похудения. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля», ссылаясь на близкие к артистке источники.
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И в куче шоу одновременно участвует. Если б ее тошнило или еще что, нам бы точно показали. Это ж какой инфоповод был б
Ага, на днях видела, как Наташа вареники ест. Сразу ясно, от тошноты 🤣 Королева просто светится здоровьем, и по сцене скачет как заведенная