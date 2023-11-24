В США обнаружили сильный космический луч неизвестного происхождения

Наука и технологии Астрофизики не могут понять природу этого феномена. Международная группа ученых проекта Telescope Array заявила, что обнаружила уникальный по своей силе космический луч неизвестного происхождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии