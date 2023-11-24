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В США обнаружили сильный космический луч неизвестного происхождения

В США обнаружили сильный космический луч неизвестного происхождения

Наука и технологии Астрофизики не могут понять природу этого феномена. Международная группа ученых проекта Telescope Array заявила, что обнаружила уникальный по своей силе космический луч неизвестного происхождения.

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