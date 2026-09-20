В Киеве суматоха: У Европы нет денег на содержание Украины

Страны Евросоюза не могут побороть собственный стремительно развивающийся экономический кризис, а на финансирование Украины у них тем более денег нет.
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